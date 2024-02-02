انت الأن تتابع خبر كاميرون:بريطانيا يمكن أن تعترف بالدولة الفلسطينية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده يمكن أن تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة، دون انتظار نتيجة المفاوضات المستمرة منذ سنوات حول حل الدولتين.



وقال كاميرون لوكالة "أسوشيتد برس" خلال زيارة قام بها إلى لبنان بهدف تهدئة التوترات الإقليمية: "لا يمكن أن يتم الاعتراف (بالدولة الفلسطينية) ما دامت حماس موجودة في غزة، لكن الاعتراف يمكن أن يتم أثناء استمرار مفاوضات إسرائيل مع القادة الفلسطينيين".



وأضاف: "اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين المستقلة، بما في ذلك في الأمم المتحدة، لا يمكن أن يأتي في بداية العملية، لكن لا يتعين بالضرورة أن يتم في نهاية العملية".



ووصل وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الخميس إلى لبنان في إطار جولته الشرق أوسطية التي تشمل عددا من الدول العربية.



وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" إن هذه الزيارة قد تقررت خلال لقاءات سابقة لوزير الخارجية البريطاني مع ميقاتي، مشيرة إلى أن "المحادثات السابقة مع كاميرون عكست حرص بريطانيا على أمن لبنان واستقراره وانتظام الدورة السياسية فيه، وتخوفه من أن يرفع امتداد التصعيد من غزة إلى لبنان والبحر الأحمر مستوى المخاطر وانعدام الأمن ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل على مستوى العالم".