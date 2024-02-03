انت الأن تتابع خبر واشنطن تضرب 85 هدفاً بسوريا والعراق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضربت القوات الأمريكية، مساء الجمعة، وبتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، منشآت في العراق وسوريا، ردا على استهداف القواعد الأميركية في المنطقة.

وقال بايدن إن المنشآت المستهدفة يستخدمها الحرس الثوري الإيراني "ومليشيات" تابعة له لمهاجمة القوات الأميركية، على حد قوله.

وأضاف أن "ردنا الذي بدأ اليوم سيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها"، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع الأحد الماضي وأسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين.

وأكد الرئيس الأميركي أن بلاده "لا تسعى إلى الصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم"، لكنه تابع قائلا "ليعلم كل من قد يسعون لإلحاق الأذى بنا أننا سنرد".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن قواتهم نفذت ضربات على 7 منشآت تضمنت أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا، واستهدفت فيلق القدس الإيراني و"المليشيات المرتبطة به".

وأضاف أن بايدن أصدر توجيهات باتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والمليشيات التابعة له، حسب وصفه.

وذكرت القيادة الوسطى الأميركية أن الضربات نفذت بطائرات انطلقت من الولايات المتحدة ضمت قاذفات بعيدة المدى، مشيرة إلى استخدام أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه.

وأضافت أن المنشآت المستهدفة هي مراكز قيادة وتحكم وتجسس ومواقع تخزين صواريخ ومسيّرات.

هذا وأفادت وسائل إعلام سورية بمقتل 10 عناصر من "القوات الحليفة" وإصابة 18 آخرين جراء الضربات الأميركية على مناطق حدودية مع العراق، وأشارت وسائل إعلام كردية سورية أن بين القتلى عراقيين.

وأكدت وسائل إعلام سورية رسمية أن معظم المواقع التي استهدفها القصف الأميركي كانت قد أخليت بالكامل.

كما أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل 3 عسكريين ومدنيين اثنين وإصابة 15 بالقصف الأميركي الذي استهدف مقار لقيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي ومخازن أسلحة في قضاء القائم غربي العراق.

من جانب آخر، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤول أمني عراقي قوله إن الغارات الأميركية استهدفت أيضا مخزن سلاح و3 منازل لأعضاء في كتائب حزب الله العراقية بالأنبار.

من جانبها، نفت مصادر إيرانية وجود قواعد للحرس الثوري أو فيلق القدس في المناطق التي تعرضت لقصف أميركي بسوريا، واعتبرت أن حديث واشنطن عن ضربات لفيلق القدس في سوريا "غير واقعي وذر للرماد في العيون".

وقالت المصادر إن القصف الأميركي "عدوان صريح ومعلن على سوريا والعراق ويضرب الاستقرار الإقليمي".