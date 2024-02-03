انت الأن تتابع خبر بلينكن يتوجه للشرق الأوسط للدفع باتجاه صفقة في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت صحيفة واشنطن تايمز، نقلا عن وزارة الخارجية الأميركية بيانا جاء فيه، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيزور في جولته الشرق الأوسطية الخامسة قطر ومصر اللتين تقودان وساطة بشأن مقترح للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة مقابل تعليق الهجوم الإسرائيلي على القطاع،

وكذلك سيزور بلينكن "إسرائيل" والضفة الغربية والسعودية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلينكن "سيواصل الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لاتفاق يضمن الإفراج عمّا تبقى من الأسرى، وهدنة إنسانية مؤقتة تسمح بإيصال مستمر ومتزايد للمساعدات الإنسانية لمدنيين في غزة".

والأحد، التقى مسؤولون قطريون ومصريون وإسرائيليون في باريس للتباحث في المقترح الذي يهدف للتوصل لاتفاق يضمن الإفراج عن الأسرى.

وكانت قطر أعلنت في وقت سابق أن حماس أعطت "تأكيدا إيجابيا أوليا" بشأن مقترح هدنة إنسانية في قطاع غزة.