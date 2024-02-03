انت الأن تتابع خبر اعتقالات وتنكيل واطلاق نار .. تطورات الأوضاع بالضفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت، مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، ومخيم الدهيشة المجاور لها.

وشنت قوات الاحتلال فجر السبت مداهمات طالت عدة بلدات، وأطلقت النار على سيارة شرقي الخليل جنوبي الضفة الغربية، وقامت باعتقال السائق، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام أثناء حملات الاعتقال، يرافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والقتل العمد، ومصادرة المركبات، والأموال إضافة إلى عمليات تخريب واسعة تطال البنى التحتية.



وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو (6460)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.