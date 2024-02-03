انت الأن تتابع خبر أحمد سعد يشعل الأجواء في دبي ويغني مع شقيقه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحيا الفنان المصري أحمد سعد حفلا غنائيا ضخما، على المسرح الرئيسي بالقرية العالمية في دبي، بحضور جماهيري ضخم من جميع الجاليات المتواجدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.



صعد أحمد سعد للحفل على نغمات أغنيته الشهيرة "جت الملوك"، واستكمل وصلته بتقديم عدد كبير من أغنياته الشهيرة من بينها "وسع وسع"، و"ايه اليوم الحلو ده"، و"يا ليالي"، و"اختياراتي مدمرة حياتي" التي قدمها مرتين بناءً على رغبة الجمهور، و"يا عراف".



فاجأ سعد جمهوره بتقديم شقيقه عمرو للمسرح أثناء أغنية "بحبك يا صحبي"، والتي مازح فيها عمرو جمهور أحمد سعد قائلا: أنا هغني، وأحمد هيمثل.



وكانت آخر أغنيات سعد "بعتذرلك"، التي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي والملحن إسلام رفعت والموزع الموسيقي ومهندس الصوت يحيى مهدي.



في حين كانت آخر أغنية لأحمد سعد في السينما "كده لأ" من فيلم "أبو نسب"، وطرحها نهاية الشهر الماضي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت .