انت الأن تتابع خبر هجوم صاروخي على سفينة قبالة السواحل اليمنية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبلغت سفينة عن استهدافها بصاروخين على بعد 40 ميلا بحريا قبالة السواحل اليمنية، بحسب ما أفادت وكالة "يو كاي أم تي أو" البريطانية للأمن البحري الاثنين.

وقالت الوكالة التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية في بيان، إنها تلقت "تقريراً عن حادثة على بُعد 40 ميلاً بحرياً إلى جنوب المخا في اليمن".

وأضافت أن "القبطان أبلغ أن سفينته هوجمت بصاروخين"، مشيرة إلى أن طاقم السفينة بخير.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية على حسابها بمنصة "إكس" الاثنين، إنها تنصح السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.