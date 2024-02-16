انت الأن تتابع خبر أبو عبيدة:ما يطلقه العدو من مشاهد إنجازات وهمية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال أبو عبيدة الناطق الاعلامي العسكرية لكتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الاسلامية حماس:133 يوما بداية زوال الاحتلال الاسرائيلي إلى الأبد.

في الشهر الخامس على التوالي توجه أرضنا حربا صهيوينة أمريكية والمقاومة لا تعرف الانكسار وأطفالهم يعلمون العالم دروسا في الرجولة، والنساء خنساوات العصر، فكيف لهذا شعب ان يهزم.



وأضاف خلال فيديو مسجل على منصة تلغرام:تواصل المقاومة الفلسطينية قتل جنود العدو وتدمير الدبابات عبر القنص والكمائن بعضها من مسافة صفر، وكلما يظن العدو ان اي أرض يدوسها لا مقاومة فيها يخرج الجنود من الارض لقتلهم.

وتابع:ما نبثه من مشاهد هو جزء يسيرمن بطولاتنا ويوجد عمليات لا نعلم عنها لأسباب أمنية.

وزاد:إن الالاف من المجاهدين في حالة تأهب دائم ومعنويات عالية، مبينا أن انجازات العدو التي يتحدث عنها هي خيال ووهم.

إن ما يطلقه من تصريحات ومشاهد هي مجرد انجازات وهمية، فليقل ما يشاء لجمهوره المغفّل، وستأتي الايام لتثبت أكاذيبه السوداء والخزي والعار بانتظارهم.

وقال:إن الخسائر في صفوف أسرى العدو باتت كبيرة رغم ان حرصنا على حياتهم لمبادلتهم بأسرانا في سجون الاحتلال.

واضاف: إن مرضى أسرى العدو يعانون الان أمراضا ووضعا نفسيا سيئا، لان نتنتياهو يريد قتلهم لإفشال صفقة التبادل.