لأول مرة في التاريخ ..السعودية تصدم العالم بخطوة مفاجأة وغير مسبقة ..اتفرج التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - في خطوة غير مسبوقة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تدشين أول تجربة للتاكسي الجوي ذاتي القيادة، وذلك وفقاً لما ورد عن وكالة الأنباء السعودية، حيث تهدف التجربة لخدمة الحجاج في المشاعر المقدسة.

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في حين ذكرت الوكالة أن التجربة هي الأولى في العالم، وتعد كأول تاكسي جوي مرخص من سلطة الطيران المدني، كما أشارت الوكالة بأن مسؤولين السعودين استعرضوا كافة الخدمات التي من شأنها أن يساعد التاكسي الجوي في نقل حجاج بيت الله والمساهمة في نقل الحالات الطارئة ونقل المعدات الطبية، كما يساعد في تقديم الخدمات الوجستية عبر نقل البضائع.

الذكاء الاصطناعي.. وأول تاكسي الجوي في العالم

نقل وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر، أن تجربة التاكسي الجوي يأتي ضمن مبادرة السعودية مبتكرة وصديقة للبيئة، حيث تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

في المقابل أشار الجاسر إلى أن المبادرات ومشاريع نقل الخدمات تعمل على توظيف التقنيات الحديثة والمتقدمة، كما تعد تجربة التاكسي الجوب ضمن 23 تقنية تطبق حديثاً في حج هذا العام.

يهدف التاكسي الجوي لخدمة قطاع النق الحديث وتحقيق الاستراتجيات الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفقاً لرؤية السعودية 2030، كما تأتي المبادرات والمشاريع الاتسراتجية والتي تهدف لتوظيف التقنيات الحديثة والمتقدمة، سواءً كانت تقنيات التاكسي الجوي أو السيارات الكهربائية أو القطار الهيدروجيني.

ووضح معالي الوزير على أن الوزارة تعمل على تعزيز مجالات التنقل الذكي وتطوير القوانين والأنظمة إلى جانب توفير بيئة تجربية للعمل على توسيع مختلف تقنيات النقل المستقبلي.

قدمت المملكة خدمة الروبوت الذكي وذلك بهدف توجيه الحجاج بكيفية أداء مناسك الحج، كما يقدم الروبوت الفتاوى إلكترونياً بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية، حيث يقدم كافة خدمات الإفتاء بأكثر من 11 لغة عالمية، والرد على كافة استفسارات السائلين لتوعية بالأمور الدينية.

كما يعمل الروبوت باللمس ويحتوي على 4 عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي يسمح بتنقله بشكل سلس ومرن مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح.