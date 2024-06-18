خلال بث مباشر .. لحظات مرعبة شاركها شاب مع العالم لينصدم كل من اتفرج هذا البث !..لن تصدق ما حدث

الرياض - محمد الاطلسي - أنهى شاب بريطاني حياته أمام متابعيه على موقع "فيسبوك"، بعدما شنق نفسه خلال بث مباشر. وتخلص بول ديفيد هيلتون، 34 عامًا، من حياته داخل منزله، الكائن في شمال غربي إنجلترا.

وفشلت الجهات الأمنية في إنقاذ "هيلتون"، بعدما أبلغها أحد أصدقائه ممن شاهدوا المقطع بالحادث.

وصرح صديق الراحل، لويس موريسون، بأنه ظن بأن "هيلتون" سيقدم محتوى ممتعًا فور تلقيه إشعارًا عبر "فيسبوك"، خاصةً وأن الأخير يحب المرح، لكنه فوجئ بإقدامه على الانتحار.

وبعد 6 دقائق من إبلاغ "موريسون" للجهات المعنية، وصلت عناصر الشرطة لمنزل "هيلتون"، لكنه كان قد فارق الحياة.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب، وهو أب لـ4 أطفال، عانى من حالة نفسية سيئة، نتيجة تعاطيه المخدرات.