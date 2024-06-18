العالم اليوم - اليوم 256.. ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى 37372

انتم الان تتابعون خبر اليوم 256.. ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى 37372 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 يونيو 2024 02:22 مساءً - أفادت مصادر طبية في غزة إلى أن حصيلة ضحايا الحرب في القطاع، منذ 7 أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 37372 قتيلا و85452 جريحا.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي في اليوم 256 للحرب على غزة، إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 25 قتيلا و80 إصابة، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونوهت الوزارة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أفادت، اليوم الثلاثاء، بمقتل 17 فلسطينيا وإصابة آخرين وسط قطاع غزة بعد قصف 3 منازل في مخيمي النصيرات والبريج فجر الثلاثاء.

وقبلها بساعات، نقلت "وفا" عن شهود عيان قولهم إن طائرات إسرائيلية نفذت سلسلة غارات على مخيم النصيرات، ما أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح.

وقصفت الطائرات الاسرائيلية بشكل مكثف مناطق عدة في المحافظة الوسطى لقطاع غزة، خاصة مدينة دير البلح ومخيم البريج.

كما استهدفت المدفعية الاسرائيلية الأحياء الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.