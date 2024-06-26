العالم اليوم - الحكم بسجن جندي إسرائيلي وضع ضفدعا في ميكروويف

انتم الان تتابعون خبر الحكم بسجن جندي إسرائيلي وضع ضفدعا في ميكروويف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 يونيو 2024 08:26 مساءً - أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، الأربعاء، حكما بالسجن 4 أشهر مع الخدمة الاجتماعية على جندي إسرائيلي قتل ضفدعا بعد أن وضعه في الميكروويف.

وحسب "القناة 13" الإسرائيلية فإنه إلى جانب السجن سيكون على الجندي القيام بالخدمة الاجتماعية ودفع غرامة قدرها 1500 شيكل.

واعتبر قضاة المحكمة العسكرية أن: "المتهم قام بتعذيب وإساءة معاملة الضفدع بطريقة أدت إلى موته.. كل من يقسو ويسيء إلى الحيوانات سينتهي به الأمر إلى إيذاء البشر أيضًا".

وكتب القضاة في الحكم أيضا إن "التعامل مع معاناة الحيوانات ليس صراعا من أجل مصالح الحيوانات وحدها، بل هو تعبير عن الكرامة الإنسانية ومراعاة مشاعر الآخرين الذين يرغبون في حماية الحيوان والأمن وقدسية الحياة بشكل عام".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مارس من العام الماضي، عندما عثر جندي على ضفدع بالقرب من مقر الوحدة ووضعه في الميكروويف لمدة 10 ثواني حتى طلب منه صديقه التوقف.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "إن الجيش الإسرائيلي يأخذ نظرة جدية إلى أي سلوك يتعلق بإساءة معاملة الحيوانات، وسيعمل على تحقيق العدالة للجنود المتورطين في هذه الجرائم".

وأضاف أن المحكمة العسكرية المركزية "احترمت ترتيب الإقرار بالذنب الذي تم تقديمه، وحكمت على الجندي الذي أدين بجريمة بموجب قانون القسوة على الحيوان ومخالفة سلوك غير لائق، حكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر مع الأشغال العسكرية، إلى جانب عقوبة السجن مع وقف التنفيذ، وخفض الرتبة إلى رتبة جندي، وغرامة بمبلغ 1500 شيكل لصالح صندوق الحيوانات".

يأتي ذلك فيما لا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة، حيث شن الجيش عمليات البرية والجوية أدت إلى مقتل ما يقرب من 38 ألف فلسطيني، وذلك بعد هجوم مباغت بقيادة مسلحي حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.