انت الأن تتابع خبر النرويج: اتفاق الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية باتَ وشيكًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس وزراء النرويج، السبت، إن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي تحتجزها دولة الاحتلال "بات وشيكًا".

وفي 21 يناير الماضي، قال مسؤولون في دولة الاحتلال إنّ مجلس الوزراء وافق على خطة لنقل أموال الضرائب المجمدة والمخصصة لقطاع غزة إلى النرويج بدلًا من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره لرويترز في مقابلة "أود أن أقول إن المحادثات اختُتمت ونحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق"، مضيفا أنه "يعتقد أنهم تمكنوا من التوصل إلى حل وسط".

وقال ستوره "أعتقد أننا محل ثقة لكل الأطراف لإدارة الدعم المالي المقدم إلى السلطة الفلسطينية بشكل مسؤول". وأضاف "تطلب ذلك كثيرًا من العمل الدبلوماسي بين النرويج والسلطة الفلسطينية و(إسرائيل) والولايات المتحدة، لكنني أقول إننا اقتربنا للغاية، أوشكنا".