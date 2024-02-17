انت الأن تتابع خبر رئيس الوزراء القطري: المفاوضات لم تكن واعدة في الأيام الأخيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء القطري، السبت، أنّ المفاوضات بين دولة الاحتلال الإسرائيليّ وحماس بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم تكن واعدة في الأيام الأخيرة.

وقال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر ميونيخ للأمن: "أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق قريبًا جدًا، لكن النسق الذي ساد في الأيام القليلة الماضية لم يكن واعدًا جدًا حقً"، وأضاف، "سنظل دائمًا متفائلين، وسنواصل الضغط دائمًا".

وتابع،: "لا أستطيع الدخول في تفاصيل المفاوضات، لكنني أعتقد أنه إذا تمكنا من معالجة الحزمة الإنسانية ضمن الاتفاقية، فسوف يمكننا تجاوز العقبات".

وأشار إلى أن "الوقت ليس في صالحنا، والأمر سيكون خطيرًا جدًا على المنطقة برمَّتِها مع تطور الوضع في رفح".