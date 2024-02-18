انت الأن تتابع خبر شهداء في قصف الاحتلال منزلًا وأرضًا وسط وجنوب قطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر محلية فلسطينيّة،استشهاد 10 فلسطينيين، مساء السبت، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة، وأرضًا زراعية شمال رفح جنوبًا.

ونقلت (وفا) بأنّ "طائرات الاحتلال الحربية قصفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين".

وأضافت أنّ "مدفعية الاحتلال شنت قصفًا مكثفًا على بيت حانون شمال القطاع، بالتزامن مع غارات جوية في شارع السكة، وأخرى شرق حي الزيتون بمدينة غزة، كما استشهد 7 فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، إثر قصف الاحتلال أرضًا زراعية كانت تؤوي نازحين في خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

وأوضحت مصادر طبية فلسطينيّة، أنّ 66 شهيدًا ارتقوا منذ صباح السبت، في غارات على مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة، بينهم 11 في خانيونس، ونحو 44 وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28,858، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68,677، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.