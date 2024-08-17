انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد الشّهداء في قطاع غزّة في اليوم الـ316 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 40 ألفًا و74 شهيدًا والجرحى إلى 92 ألفًا و537.

وقالت الوزارة، السبت، إنّ قوات الاحتلال ارتكبت خلال 48 الساعة الماضية 5 مجازر وصل منها للمستشفيات 69 شهيدًا و 136 جريحًا، وأضافت في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 316 على غزة، أنّ عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.