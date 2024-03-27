انت الأن تتابع خبر تفاصيل رسالة محمد الضيف التي نشرتها حماس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت حركة حماس، مساء الأربعاء، رسالة مسجّلة لقائد كتائب القسام، محمد الضيف تبلغ مدّتها 35 ثانية.

وهذه الرسالة هي الثانية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

ووجّه الضيف الرسالة إلى أبناء الوطن العربي والإسلامي، "ابدأوا بالزحف اليوم، الآن وليس غدا، نحو فلسطين".

وتابع الضيف في التسجيل: "لا تجعلوا حدودا ولا أنظمة ولا قيودا تحرمكم شرف الجهاد والمشاركة في تحرير المسجد الأقصى".

وقال الضيف: "انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله".

الجدير بالذكر ان سلطات الاحتلال قد حاولت اغتيال الضيف عدة مرات من بينها محاولة خلال حرب 2014 على قطاع غزة، وفي إحدى المحاولات، أصيب بجروح خطيرة.