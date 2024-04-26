انت الأن تتابع خبر قلق أممي حيال تصاعد التوتر بين المسلحين بفاشر السودانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت الأمم المتحدة في بيان الجمعة، عن قلقها حيال تصاعد التوتر في مدينة الفاشر شمال دارفور السودانية.

وذكرت الأمم المتحدة ، أنها تلقت تقارير مثيرة للقلق بشكل متزايد عن تصعيد كبير للتوترات بين الجهات المسلحة في الفاشر، شمال دارفور في السودان.

وأشارت إلى أن هذه التقارير تفيد بأن قوات الدعم السريع تطوق الفاشر، مما يشير إلى أن التحرك المنسق لمهاجمة المدينة قد يكون وشيكًا فيما القوات المسلحة السودانية، على ما يبدو، تتخذ مواقعها.

وحذرت الأمم المتحدة من أنه "سيكون للهجوم على المدينة عواقب وخيمة على السكان المدنيين"، موضحة أن "هذا التصعيد للتوترات يأتي في منطقة هي بالفعل على شفا المجاعة".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "جميع الأطراف إلى الامتناع عن القتال في منطقة الفاشر"، مشيرا إلى انخراط مبعوثه الشخصي للسودان، رمضان لعمامرة، مع الأطراف "لتهدئة التوترات في القاشر".