انت الأن تتابع خبر مدير المخابرات الأميركية يعود إلى القاهرة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عاد مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، بعد اجتماعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد ديفيد بارنياع في دولة الاحتلال.

ووصل بيرنز إلى الشرق الأوسط أواخر الأسبوع الماضي ضمن جولة سريعة في المنطقة في إطار محاولته وضع اللمسات النهائية على اتفاق لوقف إطلاق النار حيث زار القاهرة والدوحة وتل أبيب، وأعرب مسؤولون أميركيون عن تفاؤلهم هذا الأسبوع بشأن اتجاه مناقشات وقف إطلاق النار.

و قال مسؤول في حركة حماس، إنه لم يتبق الكثير للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار إذا لم تعرقله إسرائيل وأضاف أن الساعات القادمة في المفاوضات ستكون حاسمة.