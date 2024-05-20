نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبيلة عبيد تهنىء ريم سامي بمناسبة حفل زفافها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة نبيلة عبيد الفنانة ريم سامي بمناسبة حفل زفافها من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت معلقة:'مبروك العروس الجميلة ريم سامي وعريسهل محمد المغازي وبكل الحب أهنىء الام الجميلة الدكتورة صبورة ".

تصدرت الفنانة ريم سامي ترند جوجل وذلك بعد فرحها الاسطوري أمس الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى وسط عدد كبير من الحضور.

حضر عدد كبير من الفنانين لحفل زفاف الفنانة ريم سامي، وكان أبرزهم: عبير صبري، هشام ماجد، أحمد السقا، خالد سليم، هالة صدقي،صابرين، شيكو، محمود العسيلي، رنا رئيس، تامر حسني، طارق النهري، الكاتبة إنجي علاء، نسرين إمام، محمود العسيلي، بسمة بوسيل، هنا الزاهد، أحمد زاهر وابنتيه ليلى وملك، داليا البحيري، ماجد المصري، محمد علي رزق، عمرو محمود ياسين، عماد زيادة، محمود البزاوي، محمد عبد الرحمن توتا، داليا شوقي، ياسر جلال، نبيلة عبيد، إلهام شاهين، روجينا، أحمد فهيم، بشرى، منة فضالي، دينا، سهير شلبي، مفيدة شيحة، أحمد عصام، المنتج أحمد السبكي، المخرج مجدي أبو عميرة،