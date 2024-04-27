انت الأن تتابع خبر صواريخ روسية تستهدف منشآت أوكرانية للطاقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مسؤولون إن روسيا أطلقت وابلًا من الصواريخ على منشآت أوكرانية للطاقة السبت فأصابت مواقع في وسط وغرب البلاد، مما أدى إلى إتلاف المعدات وإصابة عامل واحد على الأقل.

وكتب وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو على تطبيق تيليغرام أنّ الهجمات الروسية استهدفت منطقة دنيبروبتروفسك في وسط أوكرانيا ومنطقتي لفيف وإيفانو-فرانكيفسك في غرب البلاد.

وقالت (دي تي إي كيه)، وهي أكبر شركة خاصة للطاقة في أوكرانيا، إن محطاتها الأربع التي تعمل بالطاقة الحرارية تعرضت للقصف.



وأضافت في بيان “قصف العدو مرة أخرى منشآت الطاقة الأوكرانية بكثافة… تعرضت معدات الشركة لأضرار بالغة. حاليا يحاول العاملون بمنشآت الطاقة إزالة آثار الهجوم”.



وذكر جالوشينكو أن أحد العمال في قطاع الطاقة أصيب. وقالت شركة (دي تي إي كيه) إن هناك مصابين، لكنها لم تقدم تفاصيل أخرى.



وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا شنت ضربات الليلة الماضية باستخدام 34 من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية وأسقطت الدفاعات الجوية 21 منها.



ومنذ 22 مارس/ آذار، كثفت القوات الروسية قصف قطاع الطاقة الأوكراني، إذ هاجمت محطات تعمل بالطاقة الحرارية والمائية وغيرها من منشآت البنية التحتية للطاقة بشكل شبه يومي.



وفقدت أوكرانيا نحو 80 بالمئة من قدرات الطاقة الحرارية ونحو 35 بالمئة من قدرات الطاقة الكهرومائية، حسبما أفاد مسؤولون. وأدت حملة جوية روسية في الشتاء الأول بعد بدء الغزو الروسي في فبراير/ شباط 2022 إلى إضعاف نظام الطاقة الأوكراني بالفعل