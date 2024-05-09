انت الأن تتابع خبر تحذيرات من عواقب استمرار إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" كاثرين راسل، أن الوضع في قطاع غزة، "رهيب"، وحذرت من "عواقب فورية" حال استمرار إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح أمام المساعدات الإنسانية وإمدادات الوقود لقطاع غزة .



وشددت المسؤولة الأممية في بيان الخميس، أنه "إذا لم يتم إعادة فتح معبري كرم أبو سالم ورفح لمرور الوقود والإمدادات الإنسانية، فسوف تتجلى العواقب على الفور تقريباً"، وفق ما نقلته وكالات أنباء.



وأضافت راسل، "حذرنا على مدى أشهر من أن أي تصعيد عسكري في رفح سيؤدي إلى معاناة إنسانية جمة، والآن نرى ذلك يتحقق أمام أنظارنا" .