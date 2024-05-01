انت الأن تتابع خبر فصائل عراقية تعلن استهداف هدف حيوي في الجولان المحتل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت فصائل عراقية مسلحة، تطلق على نفسها "المقاومة الإسلاميّة في العراق، في بيان مقتضبٍ إنّ عناصرها استهدفوا، الأربعاء، "هدفًا حيويًا في الجولان بالطيران المسيّر".

وأضافت أنّ "الاستهداف جاء ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل ونصرة لأهلنا في غزة"، وسبق أن أعلنت هذه الفصائل استهداف قواعد عسكرية أميركية في العراق وسوريا أو أهداف في دولة الاحتلال. ولم تعلّق دولة الاحتلال على هذا البيان، كما لم يتمّ الإعلان عن طبيعة الهدف المُستهدَف.