هزة أرضية تضرب المغرب

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رياض - احمد صلاح - ضربت هزة أرضية مدينة تاونات في منطقة جبال الريف شمالي المغرب، الاثنين.

وتم تسجيل وقوع الهزة الأرضية من قبل عدد من مراكز رصد الزلازل الأوروبية، خصوصا في شبه الجزيرة الإيبيرية، حيث أبلغ المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي (IPMA)، والمعهد الجغرافي الوطني الإسباني (IGN)، عن تسجيلهما للهزة مركزها في قرية أبا أحمد شمال مدينة فاس.

كما أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، بدوره، عن تسجيل الهزة الأرضية، قائلا إن قوتها بلغت 2.5 درجة على مقياس "ريختر" وكانت على عمق 2.2 كيلو متر.