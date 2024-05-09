انت الأن تتابع خبر تركيا تتخذ اجراءات بحق شركات تتعامل مع اسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات الخميس إن أنقرة أمهلت الشركات التي لها اتفاقات تصدير قائمة مع إسرائيل ثلاثة أشهر لإنهاء المزاعم الإسرائيلية بشأن تخفيف أنقرة حظرها التجاري مع إسرائيل "محض خيال ولا علاقة لها بالواقع".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قد قال في وقت سابق من الخميس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تراجع عن موقفه السابق ورفع الكثير من القيود التجارية التي فرضها على إسرائيل.



وأوقفت تركيا جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل الأسبوع الماضي، مشيرة إلى "تفاقم المأساة الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية.



وأوضح بولات في منشور على منصة إكس أن الحظر التجاري الذي تفرضه تركيا على إسرائيل سيظل قائما حتى يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



وفي وثيقة اطّلعت عليها رويترز حددت وزارة التجارة مهلة ثلاثة أشهر للشركات المصدرة إلى إسرائيل بعد تطبيق الحظر التجاري.



وقال مصدر في وزارة التجارة التركية إنه سيُسمح للشركات بتلبية الطلبيات المتعاقد عليها بالفعل مع إسرائيل عبر بلد ثالث خلال ثلاثة شهور، مضيفا أن تخفيف حظر التصدير إلى إسرائيل "غير وارد".



وقال مصدر آخر من الوزارة إن الخطوات الجديدة تهدف إلى حماية التجار الأتراك.



وقال أردوغان لرجال أعمال أتراك الأسبوع الماضي إن أنقرة ستتعامل مع المشكلات التي تنجم عن هذا القرار "بالتنسيق والحوار" مع عالم الأعمال.



وقالت إدارة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان إن ادعاءات تخفيف الحظر التجاري مع إسرائيل تهدف إلى "التلاعب بالرأي العام العالمي".



وبلغ حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل 6.8 مليار دولار في عام 2023 .