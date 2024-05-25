انت الأن تتابع خبر وسط تكتم إسرائيلي .. المقاومة العراقية تقصف أهدافاً حيوية بإيلات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، إنها قصفت مساء الجمعة بالطائرات المسيرة هدفا حيويا في أم الرشراش (إيلات) مؤكدة استمرارها في دك معاقل الأعداء.

كما وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن عشرات الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيّرة على القوات الأميركية في العراق وسوريا وعلى أهداف في إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة.

فمنذ أيام، أعلنت المقاومة، في ثلاثة بيانات منفصلة، تنفيذ مجاهديها ثلاث عمليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 باستخدام الطائرات المسيرة، ضربوا من خلال إحداها موقعا إسرائيليا عسكريا في "إيلات"، وفي عملية أخرى هدفاً حيوياً فيها.

ورغم بيانات المقاومة العراقية التي تعلن فيها هذه الاستهدافات، الا ان الاحتلال الاسرائيلي لا يعلق رسميا على هذه الهجمات..