أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 6 ديسمبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 6 ديسمبرفي مثل هذا اليوم 6 ديسمبر استشهد وأصيب عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء جراء استهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي لمنازلهم وممتلكاتهم في عدد من المحافظات.

ففي 6 ديسمبر 2015، استشهد عشرة مواطنين بينهم أطفال وأصيب ثلاثة آخرون جراء سلسلة غارات شنها طيران العدوان على منزل الشيخ أحمد العوبلي بمنطقة الكنة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، كما شن أكثر من 60 غارة على مناطق متفرقة بالمديرية، واستهدف منازل ومزارع المواطنين والطريق العام الرابط بين صنعاء ومأرب.

واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب أربعة آخرون بينهم امرأة وطفل رضيع، في غارات شنها الطيران المعادي على منزل أحد المواطنين بعزلة فاس في مديرية بكيل المير بمحافظة حجة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد خمسة مواطنين وأصيب ستة آخرون جراء غارة لطيران العدوان استهدفت مزرعة في منطقة آل مغرم بمديرية باقم محافظة صعدة، وأسفرت عن تدمير سيارة، كما استشهد مواطن وأصيب آخر بغارة على مفرق باقم، وجرح مواطن واحترقت سيارة في غارتين على منطقة آل سره بالمديرية ذاتها، واستهدف بـ أكثر من 25 غارة مناطق مندبة والثعبان خلفت دماراً كبيراً في ممتلكات المواطنين.

وأصيب أربعة مواطنين إثر استهداف طيران العدوان مدينة صعدة ومناطق آل حباجر وآل غبير وقهرة النص بمديرية سحار ومنطقة عكوان بمديرية الصفراء

بقنابل عنقودية محرمة دولياً وأحدثت تلك الغارات أضراراً بليغة في منازل المواطنين.

وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على منطقتي الفرع والصوح في مديرية كتاف، وغارة على منطقة سوذان بمديرية منبه الحدودية، وثلاث غارات على منطقتي الجعملة وطخية في مديرية مجز، فيما تعرضت مناطق متفرقة بمديرية باقم ومنطقة آل الشيخ بمديرية منبه لقصف صاروخي سعودي طال منازل المواطنين ومزارعهم.

وأصيب مواطن جراء غارة لطيران العدوان على منطقة النخيلة بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، كما شن غارة على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، وغارة على مديرية الخوخة.

وشن طيران العدوان ثلاث غارات على جبل كهبوب ومفرق القبيطة ومديرية ذوباب، في محافظة تعز، وثلاث غارات على مديرية نهم في محافظة صنعاء، وغارة في أطراف صرواح بمحافظة مأرب، فيما استهدف المرتزقة بالقصف المدفعي قرية الحزم بمديرية حريب القراميش ومناطق آل حجلان وحباب والملحة والهزمة بمديرية صرواح.

وشن الطيران المعادي سبع غارات على جبل السهوة في الربوعة بقطاع عسير.

وفي 6 ديسمبر 2017، استشهد سبعة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وأصيب خمسة آخرون بينهم نساء وأطفال بغارة لطيران العدوان استهدفت منزلا بمنطقة المديد في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، كما شن خمس غارات استهدفت منازل المواطنين بقرية عيال محمد ومنطقة رمادة ودمرت مسجدا، وغارتين على مدرسة الفوز وإدارة الأمن بالمديرية.

و أصيب أربعة مواطنين جراء غارة شنها طيران العدوان على محطة وقود في منطقة النجيبة بمديرية المخا محافظة تعز، فيما أصيب مواطن إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة، بينما شن الطيران أربع غارات على مدينة صعدة خلفت أضراراً في عدد من المنازل.

وشن الطيران المعادي غارة على الأكاديمية العسكرية وغارة على حي الكميم، وغارة على كلية الشرطة بأمانة العاصمة خلفت أضراراً في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، واستهدف بـ 13 غارة مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهدت ثلاث نساء من أسرة واحدة، وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف بوارج العدوان للمنازل في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، فيما استهدف المرتزقة منازل المواطنين شمال شرق حيس بعدد من قذائف المدفعية وبعشرات الصواريخ والقذائف ومختلف الرشاشات قرى الزعفران والشرف والشيخ في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، وشن الطيران غارة على الخط الرابط بين مديرية زبيد ومنطقة الحسينية.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارتين على منازل المواطنين ومزارعهم في مديرية باقم الحدودية خلفت أضراراً كبيرة، بينما تعرضت منازل ومزارع المواطنين في مناطق متفرقة من مديريتي منبه وباقم لقصف صاروخي ومدفعي سعودي أحدث دماراً كبيراً فيها.

وفي 6 ديسمبر 2019، استشهد مواطن وأصيبت امرأة برصاص قناصة مرتزقة العدوان في باب غلق ومنطقة الفاخر بمديرية قعطبة في محافظة الضالع.

واستشهد المواطن مشعل علي سعيد بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديريتي رازح ومنبه الحدوديتين.

وفي محافظة الحديدة استهدف المرتزقة بالمدفعية والأسلحة الرشاشة منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وبمختلف الأعيرة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة مناطق متفرقة في مديرية حيس، كما قصفوا بتسع قذائف هاون قرية الزعفران في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، ومشطوا المنطقة بشكل مكثف بالعيارات الرشاشة، كما استهدفوا بالمدفعية والرشاشات المختلفة قريتي الشجن والكوعي في أطراف مدينة الدريهمي.

وقصف المرتزقة بشكل مكثف بالقذائف المدفعية والعيارات الثقيلة والمتوسطة حي الضبياني وفندق الواحة ومناطق متفرقة في مدينة الحديدة، وبست قذائف هاون منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، وبسبع قذائف مدفعية وبالعيارات المتوسطة والخفيفة منطقة القرشية.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد المواطن مختار علي عبدالله اليوسفي، تحت التعذيب على أيدي مرتزقة العدوان في أحد السجون التابعة لهم بمحافظة تعز.

طيران العدوان شن غارتين على منطقة بني خولي بمديرية منبه في محافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديريتي شدا وباقم الحدوديتين.

وشن طيران العدوان غارة على نقيل الفرضة بمديرية نهم محافظة صنعاء، وغارتين على مديرية مدغل بمحافظة مأرب، وغارة على منطقة البقع قبالة نجران.

وفي 6 ديسمبر 2021، استشهد أربعة مواطنين وأصيب ستة بينهم أربعة أفارقة جراء استهداف الجيش السعودي لمنطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، في حين شن الطيران ثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وغارة على سوق الملاحيظ بمديرية الظاهر، واستهدف قصف مدفعي سعودي منطقة آل الشيخ بمديرية منبه.

وأصيب طفل إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في منطقة المزرق بمديرية حرض محافظة حجة.

وأصيب طفلان ورجل طاعن في السن نتيجة غارة لطيران العدوان على منطقة العابدية بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة، واستهدف الطيران الحربي والتجسسي بعشر غارات مديرية حيس، بينما قصف المرتزقة بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

واستهدف طيران العدوان بـ22 غارة مديرية الجوبة وبسبع غارات مديرية صرواح في محافظة مأرب خلفت أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة، وشن أربع غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، شن الطيران التجسسي غارة على مديرية حيس بمحافظة الحديدة، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.