أخبار اليمن : اختطاف نازحة في وادي عبيدة بمأرب

اختطاف نازحة في وادي عبيدة بمأرب
أقدمت قوة أمنية تابعة لمرتزقة العدوان الأمريكي - السعودي على اختطاف امرأة من أحفاد بلال من أحد مخيمات النازحين في وادي عبيدة بمأرب.
وأوضح مصدر محلي، أن أطقم تابعة لمرتزقة العدوان اقتحمت مخيماً للنازحين في منطقة آل شبوان، واختطفت المواطنة فيروز صالح علي ناصر مظفر 49 عاماً زوجة المواطن عبدالله علي قيراط الحواني، من أمام أولادها وزوجها، واقتادتها إلى جهة مجهولة.
وأشار المصدر إلى أن أسرة المواطن الحواني، وهي نازحة من مديرية رغوان، تعيش حالة خوف بعد اختطاف ربة الأسرة، وترهيب عائلتها عند محاولتهم منع المسلحين من الوصول إليها.
وناشدت أسرة المختطفة المنظمات الحقوقية والإنسانية والمشايخ والوجاهات القبلية التحرك العاجل للإفراج عن المختطفة فيروز، والكشف عن مصيرها .. مؤكدين أنها تعاني من مرض السكر، وحالتها الصحية متدهورة.
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