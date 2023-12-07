أخبار اليمن : المرور يجهز لرصد المخالفات إلكترونياً

المرور يجهز لرصد المخالفات إلكترونياًأعلنت شرطة المرور، البدء بالتجهيز لتنفيذ مشروع نظام راصد الإلكتروني المتقدم، الذي سيتم من خلاله رصد المخالفات المرورية إلكترونياً.

وأوضحت شرطة المرور في بيان، أن المشروع يأتي ضمن المشاريع التحولية الكبرى التي تضمنتها خطة شرطة المرور التطويرية وآليتها التنفيذية التي أقرها فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.

وبينت أن نظام راصد نظام آلي لضبط وإدارة الحركة المرورية باستخدام نظم إلكترونية ستغطي أمانة العاصمة كمرحلة أولى، حيث يتضمن شبكة الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للمرور، وسيتم من خلاله رصد المخالفات وإدارة الحركة المرورية إلكترونياً دون أي تدخل بشري، لافتة إلى أن النظام حالياً في مرحلة التجربة الميدانية.

وذكر البيان أنه يتم تجهيز كاميرات رقمية متطورة وأجهزة استشعار تلتقط الصور وتسجل الفيديو بشكل آلي لوسائل النقل المختلفة التي ترتكب مخالفات مرورية.

وأشار إلى أن النظام يتيح تحليل البيانات المرتبطة بالمخالفات بشكل أسرع وأكثر دقة، وستعمل البيانات المجمعة على إصدار المخالفات بشكل آلي، مما يقلل من الخطأ البشري ويزيد من فعالية عملية المراقبة المرورية.

وأكد البيان أن هذا المشروع يعكس التزام شرطة المرور بتطبيق التكنولوجيا للتخفيف من الازدحام وتحسين الخدمات المرورية وسلامة الطرق.