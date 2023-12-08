أخبار اليمن : اعتراف صهيوني بسقوط ضحايا في صفوفه والسبب قصف بالخطأ

اعتراف صهيوني بسقوط ضحايا في صفوفه والسبب قصف بالخطأ
اقرت وسائل إعلام العدو الصهيوني، تحت بند "سُمح بالنشر"، اليوم الجمعة، بأنّ مروحية حربية صهيونية قصفت عن طريق الخطأ مبنىّ فيه قوات إسرائيلية، ومن جراء ذلك قُتل أحد الجنود وأُصيب آخرون.
أوضحت الوسائل الإعلامية أنّ الحادثة وقعت عندما طلبت قوات برية صهيونية إسناداً جوياً من طياري مروحية "أباتشي" ضد مقاومين فلسطينيين كانوا قريبين منهم، مشيرةً إلى أنّ الطيارين استجابوا للطلب، لكن يبدو أنه بسبب تفعيل نيران خاطئة من الأرض، هاجموا المبنى الذي كان فيه الجنود الصهاينة.
وتتكرر حوادث إطلاق النار "عن طريق الخطأ" بين الجنود الصهاينة بسبب الخوف والارتباك من الملاحم البطولية التي تسطرها المقاومة الفلسطينية في الميدان.
وسبق أن وقعت أحداث مماثلة منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى في الـ7 من أكتوبر. ففي 21 نوفمبر الماضي، أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأنّ "الجيش" العدو اعترف بوقوع قتلى في صفوفه بنيران زملائهم، ووقوع عدة حوادث "إطلاق نار صديق" بين جنوده، خلال العدوان الصهيوني البري المستمر ضد قطاع غزة، أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قواته.*وكالات
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