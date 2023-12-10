أخبار اليمن : المقاومة الفلسطينية تشيد بقرار اليمن منع مرور السفن الصهيونية

المقاومة الفلسطينية تشيد بقرار اليمن منع مرور السفن الصهيونيةأشادت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قرار اليمن لمنع مرور السفن الصهيونية، وكل السفن المتجهة إلى كيان العدو الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.

وقالت حماس في بيان لها، الليلة الماضية: "نعدّ القرار قراراً شجاعاً وجريئاً ينتصر لدماء شعبنا في قطاع غزّة، ويقف ضدّ العدوان الصهيوني الذي يمعن في حرب الإبادة الجماعية والمجازر ضد كل مقومات الحياة الإنسانية لشعبنا الفلسطيني، على مدار 64 يوماً."

ودعت الدول العربية والإسلامية إلى تفعيل كل مقدراتهم وإمكانياتهم، انطلاقاً من مسؤولياتهم التاريخية، ومن منطلق النخوة والشهامة، للتحرّك نحو كسر الحصار عن غزة، ومنع استمرار المجازر وحرب التجويع والتعطيش ووقف العدوان النازي الذي يرتكبه العدو الصهيوني بدعم أمريكي.

وأعلنت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مساء السبت، عن منعِ مرورِ السُّفُنِ المتجهةِ إلى كيانِ العدو الصهيونيِّ من أيِّ جنسيةٍ كانتْ، إذا لم يدخلْ لقطاعٍ غزةَ حاجتُهُ من الغذاءِ والدواءٍ.. مؤكدة أن هذه السفن ستصبحُ هدفًا مشروعًا لها.

