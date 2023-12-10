أخبار اليمن : 18 ألف شهيد منذ بدء العدوان على غزة

18 ألف شهيد منذ بدء العدوان على غزةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إلى 17 ألفاً و997 شهيداً، و49 ألفاً و229 مصاباً، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي مساء الأحد، "وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية 297 شهيداً، ومازال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض".

وأشار إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 21 مجزرة خلال الساعات الماضية، وأبادت عوائل بكاملها بما في ذلك قصف مستشفى كمال عدوان، مما أدى إلى استشهاد مريضتين وإصابة العشرات داخل المستشفى.

وأضاف القدرة أن الاحتلال الصهيوني ينفذ مجازر وإبادة جماعية لسكان شمال غزة بينما يترك الجرحى ينزفون حتى الموت نتيجة حصار واستهداف المستشفيات وخروجها عن الخدمة.

وأوضح أن الوضع الصحي في مستشفيات جنوب غزة كارثي ولا يطاق والطواقم الطبية فقدت السيطرة أمام الأعداد الهائلة من الجرحى وقلة الإمكانيات العلاجية والسريرية.

وأكد القدرة اعتقال 36 من الكوادر الصحية على رأسهم محمد أبو سلمية المدير العام لمجمع الشفاء الطبي في ظروف غير إنسانية، موضحا أن العدوان الإسرائيلي ضد المنظومة الصحية أدى إلى استشهاد 296 كادرا صحيا وإصابة المئات منهم.

وناشد الفرق الطبية في العالم الوصول إلى قطاع غزة لإنقاذ الجرحى، مؤكدا أن الآلية المتبعة لخروج الجرحى مقيدة وتسير ببطء شديد وساهمت في قتل مئات الجرحى.

وجدّد القدرة المطالبة لكل الأطراف الدولية بتوفير ممر إنساني آمن لتدفق المساعدات الطبية والوقود ووصولها لكل مستشفيات قطاع غزة، وتوفير الاحتياجات الدوائية والوقود لتشغيل مجمع الشفاء الطبي والذي يمثل الأمل الوحيد أمام حاجة الجرحى والمرضى شمالي غزة.