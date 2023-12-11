أخبار اليمن : توقعات بأجواء باردة خلال الساعات القادمة

توقعات بأجواء باردة خلال الساعات القادمةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات، وهبوب رياح نشطة على السواحل خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أن معظم المحافظات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية لا تزال تتأثر بالكتلة الهوائية الباردة.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات ذمار، البيضاء، عمران، صنعاء، صعدة، الضالع وإب مع تشكّل الصقيع أثناء ساعات الصباح الباكر.

وحسب المركز قد تكون الأجواء باردة في مرتفعات محافظات لحج، أبين، شبوة، هضبة حضرموت، الجوف، مأرب، المحويت وريمة.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة تتراوح سرعتها بين 15-25 عقدة حول أرخبيل سقطرى والساحل الغربي ومدخل باب المندب.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي / ذمار : 0.9، عمران : 1.6، صنعاء : 2.6، إب : 6.4، السدة: 7.1، المحويت : 8.0، سيئون : 9.7.

ودعا كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من آثار الطقس البارد والشديد البرودة.

وحث المركز المزارعين ورعاة المواشي ومربى النحل والدواجن على اتباع الإرشادات لحماية محاصيلهم الزراعية وثرواتهم الحيوانية من البرودة الشديدة.

ونبه مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

