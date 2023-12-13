أخبار اليمن : اختتام أعمال المؤتمر العلمي الرابع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

اختتام أعمال المؤتمر العلمي الرابع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعياختتمت اليوم بصنعاء أعمال المؤتمر العلمي الرابع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وضمان جودة التعليم العالي الذي نظمه على مدى يومين مركز تقنية المعلومات في التعليم العالي بالشراكة مع مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة بمشاركة محلية ودولية واسعة.

أكد المؤتمر العلمي الرابع لتكنولوجيا الذكاء الإصطناعي وضمان جودة التعليم العالي، ضرورة إعداد استراتيجية وطنية للذكاء الإصطناعي في ضوء توجهات الرؤية الوطنية ووزارة التعليم العالي.

وطالب المشاركون في ختام المؤتمر الذي نظمه في يومين مركز تقنية المعلومات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، بدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن متطلبات التعليم المدمج، وعمل مدونة أخلاقية وخارطة وطنية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.

كما طالبت توصيات المؤتمر بوضع سياسات عامة وخطوط تنفيذية لتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي وتوجيه مؤسسات التعليم العالي بحوكمته وتأهيل أعضاء هيئة التدريس والإداريين وتمكينهم من المهارات الرقمية الجديدة.

وحثت مؤسسات التعليم العالي على تصميم برامج دراسية معتمدة على الذكاء الاصطناعي وإطلاق برامج تعليمية بالجامعات تواكب التغير المتوقع حدوثه والوظائف المستقبلية وإدخال هذه التقنية ضمن مناهج التعليم بما يتناسب مع كل مرحلة.

وأشارت التوصيات إلى أهمية إلزام مؤسسات التعليم العالي بتطبيق جودة التعليم العالي عبر التقويم الذاتي والخارجي وأسلوب المقارنة المرجعية وتقويم الإجراء والجودة الشاملة للوصول إلى الاعتماد المؤسسي والبرامجي.

ودعا المشاركون في المؤتمر القطاع الخاص إلى الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم وبناء شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص لدعم التعليم والبحث والتطوير والابتكار، والتأكيد على مراعاة التوازن بين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحفاظ على جوهرية التفاعل الإنساني.

وشددوا على مخاطبة منظمة التربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بتبني إعداد استراتيجية عربية وخطط تنفيذية للتنسيق لإدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم وإمكانية استفادة مؤسسات التعليم العالي منه في تحسين جودة التعليم العالي عبر توفير محتوي تعليمي مخصص للطلاب وتقديم تغذية راجعة.

كما أكد المشاركون أهمية تحديث التشريعات التعليمية لمواكبة مستجدات الذكاء الاصطناعي، واعتماد مشروع أتمتة عملية التدقيق والمراقبة لمعرفة مدى تطبيق معايير مجلس الاعتماد الأكاديمي في الجامعات، وطباعة وثائق وأوراق المؤتمر العلمية الكترونياً وورقياً.

وثمنوا إنجازات مركز تقنية المعلومات ومجلس الاعتماد الأكاديمي على الصعيدين المحلي والدولي، خاصة اعتماد أكثر من برنامج أكاديمي ولأول مرة في تاريخ التعليم العالي واستكمال المحتوى المعياري وإعداد الإطار الوطني للمؤهلات.

وباركت التوصيات قرارات القيادة السياسية والعسكرية في نصرة الشعب الفلسطيني والمشاركة مع المقاومة في غزة لخوض معركة الجهاد المقدس لمواجهة الكيان الصهيوني بالمال والسلاح والقوة الصاروخية والبحرية والطيران المسير وآخرها منع مرور السفن المتجهة للكيان الصهيوني.

وفي الاختتام أكد وزير التعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال حسين حازب، أهمية المؤتمر لتسليط الضوء على أحد أهم علوم العصر في تقنيات المعلومات والتطبيقات الحديثة المعروفة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تهتم بدراسة وفهم طبيعة الذكاء البشري ومحاكاتها.

وأثنى على دور قيادتي مركز تقنية المعلومات ومجلس الاعتماد الأكاديمي في تحقيق إنجازات لأول مرة في تاريخ قطاع التعليم العالي باليمن، سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات والأتمتة الشاملة وإعداد المعايير الوطنية وتوصيف البرامج الأكاديمية.

وأشار حازب إلى أهمية تكامل الجهات ذات العلاقة، خاصة الاتصالات والكهرباء والقطاع الخاص في توفير البنية التحتية للتوجه نحو الذكاء الاصطناعي .. مؤكداً أن الوزارة أنجزت جمع وتوثيق الأبحاث والدراسات والأطروحات للباحثين اليمنيين للخمسين السنة الماضية في ببليوغرافيا وحدة.

من جهته أكد المدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات - رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور فؤاد حسن عبدالرزاق، أن المؤتمر ركز على دور وتأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على التطور الأكاديمي وجودة التعليم، والمساهمة في تعزيز خبرات التعلم الفردية والسماح للأكاديميين بتطوير أساليب التدريس والبحث العلمي.

وتطرق إلى الشراكة مع مجلس الاعتماد الأكاديمي والإنجازات التي حققها على المستويين الوطني والدولي في فترة قياسية والعمل على تنفيذ التوصيات التي خرجت بها المؤتمرات الثلاثة السابقة وفي مقدمتها الإطار الوطني للمؤهلات وتصنيف البرامج الأكاديمية.