أخبار اليمن : تحذير محلي من عدم استيراد أدوات القياس.. لهذا السبب

تحذير محلي من عدم استيراد أدوات القياس.. لهذا السببدعت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة كافة مستوردي أدوات القياس، إلى عدم استيراد أي أدوات إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة.

وأوضحت الهيئة اليمنية في بلاغ صدر عنها اليوم أن عملية تسجيل أدوات القياس تهدف للتأكد من تلبيتها للمواصفات ذات الصلة وفي إطار الحملة التوعوية والرقابية على أدوات القياس " ويل للمطففين " التي تنفذها الهيئة في إطار خطتها للعام ١٤٤٥ هـ.

وأهاب البلاغ، بعدم استيراد الميازين الزنبركية ذات الكفة والميازين ذات الخطاف الميكانيكية والإلكترونية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة..

ودعا المواطنين وتجار الجملة والتجزئة وأصحاب محلات الخضروات والفواكه والباعة المتجولين إلى عدم استخدام هذه الميازين في عمليات البيع والشراء كونها غير مطابقة للمواصفات.

وأكدت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

