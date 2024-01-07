أخبار اليمن : امين عام المؤتمر يواسي آل الزلب

امين عام المؤتمر يواسي آل الزلببعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ حمود بن حمود الزلب، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / محمد بن محمد علي الزلب، واولاد الفقيد الشيخ / مصطفى حمود بن حمود الزلب ، واخوانه، وكافة آل الزلب، بمديرية ثلاء محافظة عمران، عبّر أمين عام المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.

سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون

