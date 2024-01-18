أخبار اليمن : غارات عدوانية (امريكية- بريطانية) على 5 محافظات يمنية

غارات عدوانية (امريكية- بريطانية) على 5 محافظات يمنية
شن طيران العدوان الامريكي البريطاني سلسلة غارات على مناطق سكنية في عدد من محافظات الجمهورية، وحسب مصادر محلية متعددة فقد شن طيران العدوان الامريكي البريطاني في الساعات الاولى من صباح يوم الخميس 18 يناير 2024 عدة غارات على مناطق واحياء سكنية وتجارية في محافظات صعدة وذمار والحديدة وتعز والبيضاء.
وفي وقت لاحق. أوضح مصدر أمني، أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف جبل الصمع غربي مدينة صعدة، ومنطقة طخية بمديرية مجز، كما استهدف جنوب مدينة ذمار، ومفرق الهارونية شرقي الصليف بالحديدة، ومديرية التعزية بتعز، ومديرية الصومعة بالبيضاء.
وكان طيران العدوان الأمريكي البريطاني، شن عدة غارات يوم الاحد على محافظة الحديدة غرب اليمن
وشن يوم الجمعة12 يناير عدد 73 غارة جوية استهدفتِ العاصمةَ صنعاءَ ومحافظاتِ الحديدةَ وتعزَّ وحجةَ وصعدةَ.
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