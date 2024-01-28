أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 28 يناير

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 28 ينايرفي مثل هذا اليوم 28 يناير استشهد وأصيب عشرات المدنيين في جرائم حرب ارتكبها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي باستهدافه الأعيان المدنية في عدد من المحافظات.

ففي 28 يناير 2016، استشهد 14 مواطناً وأصيب خمسة آخرين أغلبهم أطفال ونساء باستهداف طيران العدوان منزل المواطن محمد حسن عوشان بقرية المليح منطقة ذويب في مديرية حيدان بمحافظة صعدة.

واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب خمسة آخرين، في ثلاث غارات شنها طيران العدوان على مبنيي بيت الشباب وفرع الواجبات الزكوية بمديرية مسور في محافظة عمران.

واستشهد 14 مواطناً في غارة لطيران العدوان على سيارة على الطريق العام بمنطقة الأحيوق مديرية الوازعية في محافظة تعز، كما استشهد مواطنان وأصيب ثلاثة آخرين جراء غارة على جبل الملح في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة، وشن ثلاث غارات أخرى على المديرية وخمس غارات على مطار الحديدة الدولي.

وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على منطقة صرف في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، ما أدى إلى أضرار بليغة في الأراضي الزراعية، واستهدف بعدة غارات منطقة الخرافي وجبل الطويل شرق العاصمة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان أربع غارات على منازل المواطنين بمنطقة الردماني وغارة على منطقة آل حجلان وغارة على وادي حباب بمديرية صرواح في محافظة مأرب، أسفرت عن أضرار كبيرة.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارة على منطقة وادي أبو جبارة وغارتين على منزل أحد المواطنين في منطقة العطفين بمديرية كتاف، وغارتين على منطقة شعير بمديرية باقم، وسبع غارات على منطقة الحصامة بمديرية الظاه، في حين تعرضت منطقتا عياش وآل الشيخ بمديرية منبه لقصف مدفعي سعودي.

طيران العدوان شن في محافظة تعز غارتين على معسكر خالد بمديرية موزع، وثلاث غارات على منطقة الحالي بمدينة المخا، ومثلها على منطقة العمري في مديرية ذوباب، وأكثر من عشر غارات على مديرية المخا.

وشن طيران العدو غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة، وتسع غارات على جبل يام ومنطقتي قوبرة وخربة قطرة بمديرية نهم في محافظة صنعاء، وغارة على مدرسة الحرس بالعاصمة صنعاء، وثلاث غارات على مديريتي المصلوب والمتون بمحافظة الجوف.

وفي 28 يناير 2018، استشهد مواطن بغارة لطيران العدوان استهدفت جرافة أسفل مفرق شرعب بمحافظة تعز.

وأصيب مواطنان بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية رازح بمحافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة في المديرية الحدودية، في حين شن الطيران ست غارات على منطقتي العطفين والإمارة في مديرية كتاف، وغارة على موقع الشرفة في نجران.

وشن الطيران المعادي 11 غارة على مديريتي حرض وميدي وثلاث غارات على مديرية بكيل المير في محافظة حجة، وخمس غارات على منطقة أملح بمديرية القبيطة وغارة على منطقة حمالة بمديرية كرش في محافظة لحج.

واستهدف طيران العدوان بغارة منطقة رمادة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وبخمس غارات مناطق متفرقة من مديرية المصلوب بمحافظة الجوف خلفت أضراراً في منازل ومزارع المواطنين.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيبت امرأة جراء تعرضها لأعيرة نارية أطلقها مرتزقة العدوان بمنطقة 7 يوليو السكنية في مدينة الحديدة، واستهدفوا مطار الحديدة بالأسلحة المتوسطة، وقصفوا بالعيارات الرشاشة بشكل مكثف باتجاه كلية الطب، كما استهدفوا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة أماكن في شارع الخمسين وباتجاه حارة الضبياني في 7 يوليو.

واستهدف المرتزقة جنوب وشرق مدينة الدريهمي بالأسلحة الرشاشة، فيما استحدثت جرافة عسكرية تابعة لهم تحصينات قتالية في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي.

وشن طيران العدوان أربع غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.

وفي 28 يناير 2020، أصيبت طفلتان في مدرسة للأطفال، برصاص قناصة مرتزقة العدوان بمديرية صبر الموادم في محافظة تعز.

وفي محافظة الحديدة، استهدف قصف مدفعي للمرتزقة أحياء سكنية في شارع الـ 50 بالمدينة ومزرعة مواطن في مديرية التحيتا.

واستحدثت جرافة عسكرية للمرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه، واستهدف قصف مدفعي قريتي الشجن والدحفش في أطراف مديرية الدريهمي.

وشن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة، وشن الطيران ثلاث غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، ومفرق الجوف في محافظة مأرب.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن الطيران التجسسي 13 غارة على منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا ومنطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه ومديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في كيلو16و الدريهمي وقصفوا بـ 369 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

واستهدف الجيش السعودي بالصواريخ والمدفعية مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية، فيما شن الطيران ثلاث غارات على مديرية كتاف، ومثلها على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، وغارة على مديرية مدغل بمحافظة مأرب.

وفي 28 يناير 2022، استهدف طيران العدوان بـ14 غارة مديرية الجوبة وبعشر غارات مديرية حريب، وبتسع غارات مديرية الوادي وبغارتين مديرية العبدية وبغارتين مديرية رغوان في محافظة مأرب.

وشن الطيران المعادي غارة على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وغارة على منطقة الصوح قبالة نجران، وغارة على مديرية مقبنة في محافظة تعز، وأربع غارات على القنذع بمديرية بيحان في محافظة شبوة، وغارتين على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، كما شن ثلاث غارات على منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وفي محافظة الحديدة شن الطيران التجسسي ست غارات على مديرية حيس، والطيران الحربي غارتين على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، بينما استحدث المرتزقة تحصينات في حيس والجبلية، وقصفوا بـ 118 صاروخاً وقذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عدة بالمحافظة.

