أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي عبدالله العنسي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي عبدالله العنسيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي عبدالله علي محمد العنسي الذي رحل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة في خدمة الوطن في مجال القضاء .

وأشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها الى اولاد الفقيد القاضي حسين عبدالله العنسي والقاضي يحيى عبدالله العنسي والقاضي احمد عبدالله العنسي وبقية أفراد الأسرة وكافة ال العنسي بمناقب الفقيد وما قدمه من خدمات في مجال القضاء وحل مشاكل الناس .

وعبر ابوراس باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام كافة عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وان يسكنه فسيح جناته إنا لله وانا اليه راجعون