أخبار اليمن : حماس تؤكد: العدوان على اليمن يزيد إضطراب المنطقة

حماس تؤكد: العدوان على اليمن يزيد إضطراب المنطقة
ادانت حركة المقاومة الاسلامية في فلسطيم (حماس) اليوم الأحد، بشدة القصف الأمريكي البريطاني على الجمهورية اليمنية، واعتبرته اعتداء سافراً على سيادة دولة عربية شقيقة.
وقالت الحركة في بيان لها - تلقى دوت الخليج نسخة منه- إن القصف على اليمن تصعيد سيجر المنطقة لمزيد من الاضطراب وتتحمل واشنطن والاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعياته.
وجاء في البيان "نجدّد تقديرنا للموقف اليمني الأصيل في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية على يد مجرمي الحرب الصهاينة".
ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ موقف حاسم من العدوان الأمريكي الذي ينتهك سيادة دولنا العربية، وكذلك لاتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان الصهيوني على غزة المستمر منذ 120 يوماً.
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