أخبار اليمن : 32 شهيداً فلسطينياً بقصف صهيوني جديد لمنازل السكان في غزة

32 شهيداً فلسطينياً بقصف صهيوني جديد لمنازل السكان في غزةاستشهد 32 فلسطينيا وأصيب أخرون ، اليوم الأحد، إثر استهداف طائرات العدو الصهيوني منازل المواطنين في دير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة، وخان يونس جنوبا.

وبحسب وكالة (سما) الإخبارية، ذكرت مصادر محلية، إن طائرات العدو الصهيوني قصفت منزل عائلة البركة في منطقة البروك بمدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد سبعة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال.

واستشهد خمسة مواطنين وآصيب آخرون إثر استهداف العدو الصهيوني مجموعة من المواطنين قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأنه تم انتشال 17 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة حمد الذي قصفته طائرات العدو فجر اليوم في بلدة الزوايدة.

وشمال القطاع، أصيب عدد من المواطنين بجروح إثر استهداف العدو لمنزل عائلة الضابوس قرب مقبرة بيت لاهيا.

وجنوبا، شنت طائرات العدو غارات غرب مدينة خان يونس، واستشهد مواطنان وأصيب آخرون، إثر استهداف محيط مدرسة تؤوي نازحين في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس.

ولفتت مصادر طبية، إلى استشهاد مريض ثامن في مجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولد الكهربائي وتوقف الأكسجين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28,985، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68,883، منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

