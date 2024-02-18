أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يطمئن على صحة رئيس فرع همدان

أمين عام المؤتمر يطمئن على صحة رئيس فرع همدانزار الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن، رئيس فرع المؤتمر في مديرية همدان بمحافظة صنعاء- عضو اللجنة الدائمة الرئيسية منصور محمد سليمان، للاطمئنان على صحته، حيث يخضع للعلاج في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء.

وخلال الزيارة، نقل الأمين العام لسليمان تحيات الأخ صادق أمين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام وقيادات المؤتمر، وتمنياتهم له بالشفاء العاجل.

وعبر رئيس فرع المؤتمر في مديرية همدان عن شكره لرئيس المؤتمر والأمين العام على اهتمامهما بحالته الصحية وحرصهما على الاطمئنان عليه، مؤكداً أن ذلك ليس غريباً على قيادة المؤتمر،

رافق الأمين العام في الزيارة عضو اللجنة الدائمة الرئيسية ناجي محيي الدين.