أخبار اليمن : الأونروا: ثلاثة أرباع سكان غزة يشربون مياها ملوثة

الأونروا: ثلاثة أرباع سكان غزة يشربون مياها ملوثةقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن سرعة تدهور الوضع في غزة غير مسبوقة.

وأوضحت أن ما يقارب 3 من كل 4 أشخاص في غزة يشربون من مصادر المياه الملوثة، وأن الأمراض المعدية آخذة في الارتفاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، لليوم 135 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 في المئة من السكان.