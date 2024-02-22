أخبار اليمن : صنعاء تعلن تنفيذ 3 عمليات عسكرية جديدة

صنعاء تعلن تنفيذ 3 عمليات عسكرية جديدة
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية على أهداف للعدو الصهيوني في أم الرشراش جنوب فلسطين واستهداف سفينة بريطانية في خليج عدن وكذا استهداف مدّمرة أمريكية في البحر الأحمر.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن عمليات القوات المسلحة تضمنت، العملية الأولى إطلاق القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الصهيوني في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة.
وأشار إلى أن العملية الثانية، استهداف القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية لسفينة بريطانية "ISLANDER " في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، أصابتْها بشكل مباشر ما أدى إلى نشوب الحريق فيها بفضل الله.
وأفاد العميد سريع بأن العملية الثالثة تمت خلالها باستهداف مدّمرة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة.
ولفت إلى أن عمليات القوات المسلحة تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.
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