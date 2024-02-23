أخبار اليمن : عدوان أمريكي بريطاني جديدة على الحديدة

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عدوان أمريكي بريطاني جديدة على الحديدة

عاود العدوان الأمريكي البريطاني، مساء اليوم، شن غاراته على محافظة الحديدة. عدوان أمريكي بريطاني جديدة على الحديدةعاود العدوان الأمريكي البريطاني، مساء اليوم، شن غاراته على محافظة الحديدة. وأوضح مصدر أمني أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بـ3 غارات منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف، وغارتين منطقة الكويزي بمديرية الدريهمي. وكان طيران العدوان الأميركي - البريطاني قد شنّ في وقت سابق، 7 غارات على منطقة الجبانة، و4 غارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، و4 غارات على منطقة العرج شمال غرب مدينة الحديدة.

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