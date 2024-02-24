أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 24 فبراير

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 24 فبرايرفي مثل هذا اليوم 24 فبراير استشهد وأًصيب عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال في غارات جوية وبرية شنها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على مختلف المحافظات وأسفرت كذلك عن تدمير وتضرر البنية التحتية والممتلكات الخاصة.

ففي 24 فبراير 2016، استشهدت امرأة وأصيب ثمانية مواطنين آخرين جراء قصف صاروخي شنه الجيش السعودي على منازلهم بمنطقة غافرة بمديرية الظاهر الحدودية في محافظة صعدة، كما شن قصفاً صاروخياً على مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.

وأصيب مواطنان، إثر ثلاث غارات للطيران المعادي على المركز الصحي بمديرية بدبدة في محافظة مأرب، أدت أيضاً إلى تدميره كليا، كما شن غارتين على سوق صرواح واستهدف موقعاً للمرتزقة بمنطقة الزور شرق صرواح، ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد منهم.

وشن طيران العدوان عدة غارات على مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء، واستهدف مدينة الخوخة ومنطقة الجبانة شمال مدينة الحديدة وهناجر أخشاب تابعة لمصنع الحسيني في مفرق الصليف بمحافظة الحديدة،.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد أربعة مواطنين وجرح ثلاثة آخرين جراء استهداف طيران العدوان مطعم بسوق البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز، وشن خمس غارات على مديرية موزع، و 12 غارة على مديريتي المخا وذوباب.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارتين على منطقة مندبة في مديرية باقم، وثلاث غارات على منطقتي العطفين وخليقا بمديرية كتاف، وغارتين على وادي خلب بمنطقة الملاحيظ في مديرية الظاهر.

وشن الطيران المعادي غارة على منطقه غولة الحنشات بمديرية نهم في محافظة صنعاء وأربع غارات على مدينة وجمارك حرض في محافظة حجة، وغارة على مديرية الخوخة في محافظة الحديدة، كما شن غارة على منطقة الدحرة بوادي جارة في جيزان.

وفي 24 فبراير 2018، أصيب مواطنان إثر ست غارات شنها طيران العدوان على حفار مياه في منطقة المهاذر بمديرية سحار في محافظة صعدة، وأدت أيضاً إلى تدمير الحفار، فيما أصيبت امرأة جراء استهدف الجيش السعودي مناطق متفرقة بمديريات منبه وشدا ورازح ومنطقة الغور بمديرية غمر بقصف صاروخي ومدفعي ما أدى إلى تضرر منازل المواطنين ونفوق عدد من المواشي.

وشن الطيران المعادي في المحافظة نفسها غارتين على جبل المنمار ووداي الحبال بمديرية ساقين ما أدى إلى قطع الخط العام، وغارة على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية، وغارتين على وادي جارة في جيزان.

وشن طيران العدوان ست غارات على مناطق متفرقة بمديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وخمس غارات على عزلة الاحبوب بمديرية الحيمة الداخلية في محافظة صنعاء مخلفاً أضراراً في ممتلكات المواطنين، واستهدف بثلاث غارات مديرية الصلو في محافظة تعز.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهدت ثلاث نساء ورجل مسن وأصيب خمسة آخرين من أسرة واحدة إثر غارة لطيران العدوان استهدفت منزل المواطن صالح محمد صالح الطوقي بمديرية نهم في محافظة صنعاء.

واستشهد مواطنان جراء غارة شنها طيران العدوان على منزل المواطن محمد محسن العزي بمديرية وشحة في محافظة حجة.

وأصيب طفل بنيران المرتزقة في منطقة المدمّن بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، وقصفوا بالمدفعية والعيارات الرشاشة قرية الزعفران بمنطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي، واستهدفوا شمال وغرب حيس بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

وقصف المرتزقة مختلف الأحياء السكنية في مدينة الحديدة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بشكل مكثف، واستهدفوا محيط مستشفى الكويت ومنطقة سوق الحلقة وشارع صنعاء و 7 يوليو ومناطق متفرقة بشارع الخمسين والمطار.

وفي محافظة صعدة استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.

وفي 24 فبراير 2020، شن طيران العدوان خمس غارات على مديرية الغيل في محافظة الجوف، وأربع غارات على مناطق متفرقة من مديرية نهم في محافظة صنعاء.

وفي محافظة الحديدة، احترق منزل مواطن إثر استهداف مرتزقة العدوان بالأعيرة الرشاشة لحارة الضبياني بمنطقة 7 يوليو السكنية في مدينة الحديدة، واستهدفوا بقذيفة آر بي جي مزرعة المواطن عبدالله أهيف في مديرية التحيتا، وقصفوا بثمانية صواريخ كاتيوشا والرشاشات الثقيلة والمتوسطة مزارع وممتلكات المواطنين في منطقة الجبلية بالمديرية نفسها.

واستحدثت جرافة عسكرية للمرتزقة تحصينات قتالية شرق كلية الهندسة بشارع الـ 50 في مدينة الحديدة، واستهدف المرتزقة مزارع المواطنين غرب قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي بأربع قذائف هاون.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب خمسة مواطنين بنيران حرس الحدود السعودي بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، وتعرضت قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وشن طيران العدوان غارة على الربوعة في قطاع عسير، وتسع غارات على مديريتي صرواح ومجزر في محافظة مأرب.

وقصف مرتزقة العدوان بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة في محافظة الحديدة، وشن الطيران التجسسي ست غارات على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وفي 24 فبراير 2022، استشهد مواطن وحدثت أضرار في ممتلكات المواطنين جراء قصف مدفعي سعودي على مديرية شدا في محافظة صعدة، بينما أصيب مواطن بقصف مدفعي مماثل على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية.

واستشهد مواطن في هجوم لطائرة تجسسية تابعة للعدوان استهدفت سيارته في الطريق الرابط بين مدينة شفر بمحافظة حجة وسوق خميس الواعظات بمديرية الزهرة في محافظة الحديدة.

واستحدث المرتزقة ثلاثة تحصينات قتالية وقصفوا مناطق متفرقة بالمحافظة نفسها بالمدفعية والصواريخ ومختلف الأعيرة النارية.

وشن طيران العدوان 27 غارة على مديرية حرض وغارتين على مديرية عبس وغارتين على مديرية حيران في محافظة حجة، وغارة على مديرية ماهلية في محافظة مأرب.