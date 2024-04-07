أخبار اليمن : كتائب القسام لجنود الاحتلال: “ستحترقون”

كتائب القسام لجنود الاحتلال: “ستحترقون”بثّت كتائب القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مقطع فيديو بعنوان "ستحترقون"، يُظهر مدى قدرة المقاومة على صدّ العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نُشر اليوم الأحد، مشاهد متنوعة من عمليات سابقة لكتائب القسام بتدمير آليات العدو واحتراق جنوده داخلها في كافة محاور ومناطق قطاع غزة، منذ بدء الاجتياح البري الصهيوني للقطاع.

وتوجّهت الكتائب إلى جيش العدو بالقول: "قد تكونون قادرين على دخول شوارع غزة، لكنكم ستحترقون في أزقتها وشوارعها بعزم مقاتلينا الأشداء".

