أخبار اليمن : الصناعة تضبط 102 مخالفة في اليوم الأول للعيد

دوت الخليج -

الصناعة تضبط 102 مخالفة في اليوم الأول للعيد

ضبطت الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات أكثر من 102 مخالفة خلال حملة النزول الميداني للرقابة على الأسواق في أول أيام عيد الفطر المبارك .

وأوضح مدير العمليات المركزية في الوزارة نجيب العذري لوكالة سبأ ، أن وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد شرف المطهر اصدر توجيهات بتشكيل لجان مناوبة للرقابة على الأسواق خلال أيام العيد لمنع الغش وحماية المواطن من الاستغلال.

وأشار إلى أن اللجان الميدانية المنتشرة في امانة العاصمة والمديريات باشرت أعمالها من فجر العيد ومستمرة في أعمالها .. لافتا إلى أن معظم المخالفات تمثلت في مخالفات رفع أسعار اللحوم ونقص في وزن الخبز وتركزت في امانة العاصمة والحديدة ومحافظة صنعاء وعمران ثم تأتي بعدها إب وتعز وصعدة والبيضاء .

ولفت إلى أن غرفة العمليات المركزية في الوزارة تتابع الفرق الميدانية العاملة في الميدان تحت إشراف وكيل الوزارة لقطاع الرقابة الداخلية.

وبين ان غرفة العمليات المركزية في الوزارة تلقت 35 بلاغا من المواطنين حول المخالفات خلال اليوم الأول من العيد وتم عكس تلك البلاغات الى الفرق الميدانية المناوبة في الميدان.