أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ قعشة

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ قعشةبعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / احمد محمد قعشــة ، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأكد الامين العام أن الفقيد رحمة الله كان من الشخصيات الاجتماعية البارزة. مشيراً إلى عدد من مناقب الفقيد وإسهاماته المجتمعية البارزة في الإصلاح بين الناس وحل مشاكلهم وقضاياهم.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الدكتور / علي احمد محمد قعشــة- رئيس هيئة مستشفى الثورة الأسبق بمحافظة إب وإخوانه وكافة ال قعشــة بمحافظة إب، عبّر أمين عام المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.

سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

