أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى 34388

ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى 34388أعلنت مصادر طبية فلسطينية ، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34388، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77437 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 32 مواطنا، وإصابة 69 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي سياق متصل، حذرت مصادر طبية من انتشار العديد من الأمراض، والأوبئة، نتيجة طفح مياه الصرف الصحي، وتراكم النفايات في الشوارع، وبين خيام النازحين، وانتشار الزواحف والحشرات، في ظل ارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة صحية.

