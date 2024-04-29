أخبار اليمن : صنعاء: أمريكا هي من تعيق إحلال السلام في اليمن

صنعاء: أمريكا هي من تعيق إحلال السلام في اليمن
أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، أن عمليات اليمن في البحر هي لهدف إنساني وهو الضغط لوقف العدوان الإجرامي الصهيوني على غزة، ورفع الحصار عنها، وهو مطلبٌ إنسانيٌ، ومن المفترض أن يتم التجاوب معه.
وأوضح المصدر أنه لا علاقة للتسوية بما يحدث بالبحر الأحمر، وقد تم التأكيد للأمم المتحدة أن الخارطة التي تم التوصل إليها، مع الجانب السعودي لا علاقة لها بأحداث غزة، ويفترض ألا يكون للأمريكي والبريطاني أي تدخل بها.
ولفت المصدر بحسب وكالة سبأ، إلى أن تصريحات المبعوث الأمريكي "ليندركينغ" تؤكد أن أمريكا هي من تقف أمام إحلال السلام في اليمن، وتحول دون وقف المجازر الإجرامية في غزة ورفع الحصار عنها.
وأشار المصدر إلى أن أمريكا تقف أمام إرادة كل الشعوب في العالم بما فيها الشعب الأمريكي الذي عبر عن رفضه لما تمارسه إدارة بايدن بمشاركتها في الجرائم الصهيونية البشعة بحق أبناء غزة، وبدلاً من الاستجابة لهذه المطالب العالمية لجأت إلى قمع طلاب الجامعات بطريقة وحشية تكشف من جديد زيف الشعارات الأمريكية بالديمقراطية وغيرها.
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